Baleset

1 órája

Árokba csapódott egy kisbusz Szabolcsban – A helyszínre mentőhelikopter is érkezett

Címkék#Tiszadob#árokba csapódik#kisbusz#Tiszavasvári

Egy kisbusz csapódott az árokba. A baleset helyszínén félpályán halad a forgalom.

Szon.hu

A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a jármű egyik utasát. Árokba csapódott egy kisbusz Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél. A jármű két utasnak egyike beszorult, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók a busz megtámasztását és rögzítését követően feszítővágóval szabadították ki. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt félpályán lezárták – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Árokba csapódott egy kisbusz Szabolcsban
Forrás: MW- Archív
Forrás: MW- Archív 

Fotósunk a helyszínre tart.

Az idei év 34. hete annyi balesetet és tragédiát hozott, ami szinte példa nélküli a közlekedésben. Fekete hét Szabolcs vármegyében: 28 személyi sérüléses balesetben négyen meghaltak, 25-en megsérültek. 

Motoros baleset történt Nyíregyházán, egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

Szívszorító érzést él át az ember egy tragédia helyszínén, nagyon nehéz a léleknek elviselnie, hogy egy emberi élet percek töredékén múlhat, írtuk helyszíni beszámolónkban, ugyanis az elhunyt férfi motoros barátai a helyszínen sírtak, nem voltak képesek felfogni a veszteséget, hogy jóbarátjuk elhunyt a balesetben. Az egyikük lánya elmondta: 

A szokásos motorozásra indultak, egymás után gurultak az aszfalton. Nem szoktak száguldozni, hiszen nekik nem erről szól a motorozás..

Tragédia a Simai úton

Fotók: Bordás Béla

A helyszíni információk szerint, ahogyan haladtak egymás mögött sorban, a balesetet szenvedett férfi egy kicsit lemaradt, majd a többiek már csak azt vették észre, hogy az árokba borult. A kiérkező mentők mindent megtettek, de a férfi életét már nem lehetett megmenteni, felesége és kisgyermeke már hiába várja haza őt, a szeretett férjet és édesapát.

Eddig nem látott fotók a Simai úti halálos motoros balesetről!

Fotók: Bordás Béla, Lengyel Nóra

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Sajnos nem ez az egyetlen halálos motoros baleset a közelmúltból. Mint arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban Piricsén is halálos motorbaleset történt. Mint arról beszámoltunk, szombat délután egy 42 éves férfi vesztette életét. 

Eddig nem látott képek a szörnyű piricsei motorbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

 

 

 

