Félpályán halad a forgalom a baleset miatt. Árokba csúszott, majd tetejére borult egy gépkocsi a 38-as főút 18-as kilométerszelvényénél, Tiszanagyfalu térségében. A járműben ketten utaztak. A rakamazi önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon a baleset miatt – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Durva baleset Szabolcsban! Árokba csúszott, majd tetejére borult egy autó a 38-as főúton

Mint arról korábban beszámoltunk árokba csapódott egy kisbusz Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél. A jármű két utasnak egyike beszorult, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók a busz megtámasztását és rögzítését követően feszítővágóval szabadították ki.

