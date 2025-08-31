augusztus 31., vasárnap

Baleset

2 órája

Durva baleset Szabolcsban! Árokba csúszott, majd tetejére borult egy autó a 38-as főúton

A 38-as főúton árokba csúszott egy autó. A baleset miatt félpályán halad a forgalom.

Szon.hu

Félpályán halad a forgalom a baleset miatt. Árokba csúszott, majd tetejére borult egy gépkocsi a 38-as főút 18-as kilométerszelvényénél, Tiszanagyfalu térségében. A járműben ketten utaztak. A rakamazi önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon a baleset miatt – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Durva baleset Szabolcsban! Árokba csúszott, majd tetejére borult egy autó a 38-as főúton
Durva baleset Szabolcsban! Árokba csúszott, majd tetejére borult egy autó a 38-as főúton
Forrás: Illusztráció: Szon/ Shutterstock

Mint arról korábban beszámoltunk árokba csapódott egy kisbusz Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél. A jármű két utasnak egyike beszorult, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók a busz megtámasztását és rögzítését követően feszítővágóval szabadították ki.

Bővebben az esetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Hárman indultak el, már csak ketten érnek haza. Motoros balesetben halt meg egy férfi Nyíregyházán szombaton. Egy 54 éves férfi vesztette életét abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Nyíregyházán, a Simai úton. A férfi motorkerékpárjával letért az útról, feltehetően nem tudta követni a kanyar ívét, majd az árokba csapódott és felborult.

Motoros baleset: már nem lehetett megmenteni a férfi életét.

Stábunk a helyszínen tájékozódott a baleset körülményeiről, szörnyű látvány fogadta az arra járókat. A baleset helyszínelésének idején teljes útzár volt az érintett szakaszon, de sokan látták, ahogyan az összetört motor az árokban fekszik. Szívszorító érzést él át az ember egy tragédia helyszínén, nagyon nehéz a léleknek elviselnie, hogy egy emberi élet percek töredékén múlhat. Az első pillanatokban mindenki csak találgatja, hogy mi történhetett. Később a szakértői vizsgálat állapítja meg a baleseti okokat. 

Bővebben a tragédiáról az alábbi linkre kattintva olvashat.

Tragédia a Simai úton

Fotók: Bordás Béla

 

Eddig nem látott fotók a Simai úti halálos motoros balesetről!

Fotók: Bordás Béla, Lengyel Nóra

 

