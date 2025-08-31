46 perce
A 38-as főúton árokba csúszott egy autó. A baleset miatt félpályán halad a forgalom.
Félpályán halad a forgalom a baleset miatt. Árokba csúszott, majd tetejére borult egy gépkocsi a 38-as főút 18-as kilométerszelvényénél, Tiszanagyfalu térségében. A járműben ketten utaztak. A rakamazi önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon a baleset miatt – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Durva baleset Szabolcsban! Árokba csúszott, majd tetejére borult egy autó a 38-as főúton
