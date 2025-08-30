Autós horror és anarchia a szomszédban – Nyíregyházán ilyet elképzelni sem lehetne? (videóval)

A veszélyes manőverről videófelvétel is készült. Ezen az látható, ahogy a sofőr behajt a körforgalomba, majd hatalmas sebességgel ment körbe-körbe. Éppen akkor jártak arra a rendőrök, akik azonnal félreállították a száguldozó autóst - derült ki a Tények videójából.