Lángra kapott két autó Szabolcsban – vonultak a tűzoltók
A személygépkocsik motortere és utastere égett. Két személygépkocsi égett tegnap vármegyénkben.
Tűz, autótűz Szabolcsban: A 3831-es úton, Székelynél égett teljes terjedelmében egy autó. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt kétszáz négyzetméteren. A lángokat a nyíregyházi hivatásos és a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók oltották el.
Kigyulladt egy autó Szabolcsban – a tűz átterjedt az úttest mellett lévő száraz fűre (Fotók)
Személygépkocsi motortere és utastere égett tegnap este a nyíregyházi Vasgyár utca elején. A város hivatásos tűzoltói oltották el a tüzet két vízsugárral. Személyi sérülés egyik esettel kapcsolatosan sem történt – olvsaható a katasztrófavédelem oldalán.
Munkavégzés közben megsérült egy erdő melletti, földalatti gázvezeték Encsencs és Piricse között. A nyírbátori hivatásos tűzoltók helyszínt biztosították a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig. Személyi sérülés nem történt. Lezárt, használaton kívüli gázcsonkból szivárgott tegnap a gáz Ibrányban, egy Kossuth Lajos utcai lakatlan ház udvarán. A helyi önkéntes tűzoltók a helyszínt biztosították a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig.
Baktalórántháza és Kántorjánosi között a fél sávot lezárta egy kidőlt, tíz méteres fa. A baktalórántházi hivatásos tűzoltók szüntették meg a forgalmi akadályt láncfűrész segítségével.
Három hektáron, learatott búzatarló égett tegnap Ópályiban, a Szent István király út végén. A mátészalkai hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet. Egy hektáron lángolt a száraz fű Érpatakon, a Szabadság utcánál. A 4-es főút mellett, Nyírtura térségében fél hektáron égett a bozótos. A szabadtéri tüzeket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el kéziszerszámokkal, vízsugarakkal. Bujon, a Kotesz tó mellett száz méter hosszan lángolt az avar. Ott az ibrányi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be. Tiszaeszláron, az Arany János utcában égett a száraz fű, amelyet a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltottak el.
Négy négyzetméteres melléképület égett tegnap este Nyíregyházán, a Dália utcában. A helyi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal.
