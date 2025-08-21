augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

19°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Lángra kapott két autó Szabolcsban – vonultak a tűzoltók

Címkék#tűzoltók#tűz#autótűz

A személygépkocsik motortere és utastere égett. Két személygépkocsi égett tegnap vármegyénkben.

Szon.hu

Tűz,  autótűz Szabolcsban: A 3831-es úton, Székelynél égett teljes terjedelmében egy autó. A tűz az aljnövényzetre is átterjedt kétszáz négyzetméteren. A lángokat a nyíregyházi hivatásos és a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók oltották el. 

autótűz, tűz, vonultak atűzoltók Szabolcsban
Autótűz: lángra kapott két autó Szabolcsban 
Fotó: Bordás Béla

 

Személygépkocsi motortere és utastere égett tegnap este a nyíregyházi Vasgyár utca elején. A város hivatásos tűzoltói oltották el a tüzet két vízsugárral. Személyi sérülés egyik esettel kapcsolatosan sem történt – olvsaható a katasztrófavédelem oldalán.

Munkavégzés közben megsérült egy erdő melletti, földalatti gázvezeték Encsencs és Piricse között. A nyírbátori hivatásos tűzoltók helyszínt biztosították a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig. Személyi sérülés nem történt. Lezárt, használaton kívüli gázcsonkból szivárgott tegnap a gáz Ibrányban, egy Kossuth Lajos utcai lakatlan ház udvarán. A helyi önkéntes tűzoltók a helyszínt biztosították a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig.

Baktalórántháza és Kántorjánosi között a fél sávot lezárta egy kidőlt, tíz méteres fa. A baktalórántházi hivatásos tűzoltók szüntették meg a forgalmi akadályt láncfűrész segítségével.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Három hektáron, learatott búzatarló égett tegnap Ópályiban, a Szent István király út végén. A mátészalkai hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet. Egy hektáron lángolt a száraz fű Érpatakon, a Szabadság utcánál. A 4-es főút mellett, Nyírtura térségében fél hektáron égett a bozótos. A szabadtéri tüzeket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el kéziszerszámokkal, vízsugarakkal. Bujon, a Kotesz tó mellett száz méter hosszan lángolt az avar. Ott az ibrányi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be. Tiszaeszláron, az Arany János utcában égett a száraz fű, amelyet a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltottak el. 

Négy négyzetméteres melléképület égett tegnap este Nyíregyházán, a Dália utcában. A helyi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal.

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu