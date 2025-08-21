Lángra kapott két autó Szabolcsban – vonultak a tűzoltók

Személygépkocsi motortere és utastere égett tegnap este a nyíregyházi Vasgyár utca elején. A város hivatásos tűzoltói oltották el a tüzet két vízsugárral. Személyi sérülés egyik esettel kapcsolatosan sem történt – olvsaható a katasztrófavédelem oldalán.

Munkavégzés közben megsérült egy erdő melletti, földalatti gázvezeték Encsencs és Piricse között. A nyírbátori hivatásos tűzoltók helyszínt biztosították a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig. Személyi sérülés nem történt. Lezárt, használaton kívüli gázcsonkból szivárgott tegnap a gáz Ibrányban, egy Kossuth Lajos utcai lakatlan ház udvarán. A helyi önkéntes tűzoltók a helyszínt biztosították a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig.

Baktalórántháza és Kántorjánosi között a fél sávot lezárta egy kidőlt, tíz méteres fa. A baktalórántházi hivatásos tűzoltók szüntették meg a forgalmi akadályt láncfűrész segítségével.

Három hektáron, learatott búzatarló égett tegnap Ópályiban, a Szent István király út végén. A mátészalkai hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet. Egy hektáron lángolt a száraz fű Érpatakon, a Szabadság utcánál. A 4-es főút mellett, Nyírtura térségében fél hektáron égett a bozótos. A szabadtéri tüzeket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el kéziszerszámokkal, vízsugarakkal. Bujon, a Kotesz tó mellett száz méter hosszan lángolt az avar. Ott az ibrányi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be. Tiszaeszláron, az Arany János utcában égett a száraz fű, amelyet a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltottak el.

Négy négyzetméteres melléképület égett tegnap este Nyíregyházán, a Dália utcában. A helyi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet egy gyorssugárral, kéziszerszámokkal.

