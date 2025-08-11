augusztus 11., hétfő

Baleset

30 perce

Elfogták azt a sofőrt, aki elmenekült a nyírpazonyi baleset helyszínéről! Hihetetlen, hogy miért hagyta cserben a sérültet!

Címkék#rendőr#baleset#sofőr

Két bűncselekménnyel is gyanúsítják azt a sofőrt, aki elmenekült a karambol helyszínéről. A baleset a múlt héten csütörtökön éjszaka történt Nyírpazonynál, a férfi most hétfőn került rendőrkézre.

Szon.hu
Elfogták azt a sofőrt, aki elmenekült a nyírpazonyi baleset helyszínéről! Hihetetlen, hogy miért hagyta cserben a sérültet!

Rendőrkézen a baleset után elmenekült sofőr

Fotó: Sipeki Péter

Ahogy beszámoltunk róla, augusztus 7-én késő este Nyíregyháza és Nyírpazony között két autó ütközött. A baleset helyszínén teljes útzár volt érvényben, az egyik személygépjármű sofőrje a helyszínről elmenekült.  

közlekedési baleset
Könnyebben sérült meg egy nő a csütörtöki balesetben
Fotó: Sipeki Péter

A baleset a főúton történt

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, és a mentőket is a helyszínre riasztották. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Péntek reggel a vármegyei rendőrség arról tájékoztatta portálunkat, hogy az egyik sofőr a karambol után elmenekült a helyszínről, nagy erőkkel keresték. Augusztus 11-én pedig el is fogták a több napos bujkálás után.

Dr. Fedor Rita rendőr őrnagy portálunknak elmondta: egy pátrohai férfi volt az érintett a közlekedési balesetben. 

– Csütörtökön éjszaka a 4-es főúton Kőlaposnál a férfi eddig tisztázatlan okból a személygépjárművével áttért a menetirány szerinti szembe sávba, és félfrontálisan összeütközött a szembejövő autóval. Az okozó, akkor még ismeretlen járművezető, anélkül, hogy meggyőződött volna a másik autós állapotáról, segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. Szerencsére a hölgy csak könnyebb sérüléseket szenvedett, de lehetett volna ez máshogy is – részletezte a körülményeket a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, és hozzátette: az elmenekült férfi felkutatását azonnal megkezdték, végül hétfőn fogták el. 

Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetről

Fotók: Sipeki Péter

- A pátrohai férfit két bűncselekmény elkövetésének gyanújával hallgatjuk ki gyanúsítottként és őrizetbe is vesszük. Tehát amellett, hogy nem nyújtott segítséget a balesetben, ami súlyosító körülmény, a férfi jogerősen, bírósági végzéssel el volt tiltva a járművezetéstől is, mégis a volán mögé ült – mondta dr. Fedor Rita rendőr őrnagy, és megjegyezte: szerencsére nem sok ilyen eset van, hogy elmenekülnek, segítségnyújtás nélkül hagyják el egy balesetet helyszínét. Ha mégis megtörténik, a legtöbbször azért, mert például alkoholt vagy más bódító szert fogyasztottak, és abban reménykednek, hogyha később jelentkeznek, addigra a szer már nem mutatható ki a vérből. A járművekben egyébként gyakran marad olyan okmány, ami alapján megtalálják azokat, akik elmenekülnek ilyen esetekben. 



 



 

