Elfogták azt a sofőrt, aki elmenekült a nyírpazonyi baleset helyszínéről! Hihetetlen, hogy miért hagyta cserben a sérültet!

Ahogy beszámoltunk róla, augusztus 7-én késő este Nyíregyháza és Nyírpazony között két autó ütközött. A baleset helyszínén teljes útzár volt érvényben, az egyik személygépjármű sofőrje a helyszínről elmenekült.

Könnyebben sérült meg egy nő a csütörtöki balesetben

Fotó: Sipeki Péter

A baleset a főúton történt

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, és a mentőket is a helyszínre riasztották. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Péntek reggel a vármegyei rendőrség arról tájékoztatta portálunkat, hogy az egyik sofőr a karambol után elmenekült a helyszínről, nagy erőkkel keresték. Augusztus 11-én pedig el is fogták a több napos bujkálás után.