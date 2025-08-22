Baleset történt a 4-es főúton, Szabolcsban (fotók)

Baleset történt Nyírturánál. Egy magyar és egy külföldi rendszámú autó ütközött össze az esőtől csúszós aszfalton pénteken 12 óra után.

Baleset történt Nyírturánál

Fotó: Sipeki Péter

Baleset a 4-es főúton

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg. A helyszínen készült felvételek alapján az anyagi kár jelentős, a rendőrség vizsgálja a karambol körülményeit.