augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

16°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Baleset történt a 4-es főúton, Szabolcsban (fotók)

Címkék#karambol#Nyírtura#baleset

Két autó ütközött. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Szon.hu

Baleset történt Nyírturánál. Egy magyar és egy külföldi rendszámú autó ütközött össze az esőtől csúszós aszfalton pénteken 12 óra után.

baleset
Baleset történt Nyírturánál
Fotó: Sipeki Péter

Baleset a 4-es főúton

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg. A helyszínen készült felvételek alapján az anyagi kár jelentős, a rendőrség vizsgálja a karambol körülményeit.

Karambol történt Nyirturánál

Fotók: Sipeki Péter

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu