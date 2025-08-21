Baleset
1 órája
Baleset az M3-ason! - 4 kilométeres a torlódás!
Egy sávon halad a forgalom. Baleset történt az M3-as autópályán.
Egy autó szalagkorlátnak csapódott az M3-as autópályán Hejőpapi térségében - írta az utinform.hu.
A 158-as km-nél a forgalom csak egy sávon halad, így torlódásra kell számítani a főváros felé vezető oldalon.
Négy kilometeres a torlódás a baleset miatt
AZ MKIF Zrt. tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A külső sávot lezárták. A torlódás 4 kilométeres - olvasható a nool.hu oldalán
