Baleset

1 órája

Baleset az M3-ason! - 4 kilométeres a torlódás!

Egy sávon halad a forgalom. Baleset történt az M3-as autópályán.

Szon.hu

Egy autó szalagkorlátnak csapódott az M3-as autópályán Hejőpapi térségében - írta az utinform.hu

baleset
Baleset történt az M3-as autópályán

A 158-as km-nél a forgalom csak egy sávon halad, így torlódásra kell számítani a főváros felé vezető oldalon.

Négy kilometeres a torlódás a baleset miatt

AZ MKIF Zrt. tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A külső sávot lezárták. A torlódás 4 kilométeres - olvasható a nool.hu oldalán

