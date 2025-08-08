1 órája
Két biciklisgázolás egy időben, és még egy karambol is... – mi van ma Nyíregyházán?!
A belvárosban és az Örökösföldön is autó ütközött kerékpárossal. A balesetekben van egy közös pont: a biciklisek úgy keltek át a zebrán, hogy nem szálltak le a járművükről.
Ma délelőtt egy középkorú férfi Nyíregyházán, a Luther utcán úgy kelt át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, hogy nem szállt le a kerékpárjáról. Egy jobbra kanyarodó autó elütötte, minek következtében a férfi megsérült, így a mentők ellátás után kórházba szállították – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. Hozzátette: ezzel egy időben az Örökösföldön is hasonló biciklis baleset történt, ott szintén megsérült a kerékpáros, ezért hozzá is mentőt kellett hívni.
Baleset történt a Törzs utcán is
– A városrészben nem ez volt az egyetlen baleset délelőtt, ugyanis a Törzs utcán karambolozott két személygépkocsi – tette hozzá Bordás Béla, aki megjegyezte: ahol arra nincs külön jelzés, a kerékpárosok szálljanak le a zebránál a járművükről, mert csak tolva szabályos az átkelés.
Mint arról beszámoltunk, nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről. A balesetben megsérült egy 50 év körüli nő. Cikkünket itt olvashatják el, a helyszínen készül fotókat itt nézhetik meg.
Nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről (képgalériával)
Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetrőlFotók: Sipeki Péter
Két személygépkocsi nagyerejű ütközése történt a Sóstói úton ma délelőtt, a tűzoltóság és a mentők is érkeztek a helyszínre – tájékoztatott a városgondnok, Bordás Béla.
