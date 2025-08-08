Két biciklisgázolás egy időben, és még egy karambol is... – mi van ma Nyíregyházán?!

Ma délelőtt egy középkorú férfi Nyíregyházán, a Luther utcán úgy kelt át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, hogy nem szállt le a kerékpárjáról. Egy jobbra kanyarodó autó elütötte, minek következtében a férfi megsérült, így a mentők ellátás után kórházba szállították – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. Hozzátette: ezzel egy időben az Örökösföldön is hasonló biciklis baleset történt, ott szintén megsérült a kerékpáros, ezért hozzá is mentőt kellett hívni.

Baleset a Luther utcán: a zebrán ütötték el a biciklist

Fotó: Bordás Béla

Baleset történt a Törzs utcán is

– A városrészben nem ez volt az egyetlen baleset délelőtt, ugyanis a Törzs utcán karambolozott két személygépkocsi – tette hozzá Bordás Béla, aki megjegyezte: ahol arra nincs külön jelzés, a kerékpárosok szálljanak le a zebránál a járművükről, mert csak tolva szabályos az átkelés.

A kerékpároshoz mentőt kellett hívni, a szakemberek a helyszíni ellátás után kórházba vitték a sérültet

Fotó: Bordás Béla

