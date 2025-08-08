augusztus 8., péntek

Baleset

1 órája

Két biciklisgázolás egy időben, és még egy karambol is... – mi van ma Nyíregyházán?!

Címkék#ütközés#baleset#Nyíregyháza

A belvárosban és az Örökösföldön is autó ütközött kerékpárossal. A balesetekben van egy közös pont: a biciklisek úgy keltek át a zebrán, hogy nem szálltak le a járművükről.

Munkatársunktól

Ma délelőtt egy középkorú férfi Nyíregyházán, a Luther utcán úgy kelt át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, hogy nem szállt le a kerékpárjáról.  Egy jobbra kanyarodó autó elütötte, minek következtében a férfi megsérült, így a mentők ellátás után kórházba szállították – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. Hozzátette: ezzel egy időben az Örökösföldön is hasonló biciklis baleset történt, ott szintén megsérült a kerékpáros, ezért hozzá is mentőt kellett hívni. 

baleset, biciklis baleset, gázolás, ütközés, Luther utca, Nyíregyháza
Baleset a Luther utcán: a zebrán ütötték el a biciklist
Fotó: Bordás Béla

Baleset történt a Törzs utcán is

– A városrészben nem ez volt az egyetlen baleset délelőtt, ugyanis a Törzs utcán karambolozott két személygépkocsi – tette hozzá Bordás Béla, aki megjegyezte: ahol arra nincs külön jelzés, a kerékpárosok szálljanak le a zebránál a járművükről, mert csak tolva szabályos az átkelés.

baleset, biciklis baleset, gázolás, ütközés, Luther utca, Nyíregyháza
A kerékpároshoz mentőt kellett hívni, a szakemberek a helyszíni ellátás után kórházba vitték a sérültet
Fotó: Bordás Béla

Mint arról beszámoltunk, nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről. A balesetben megsérült egy 50 év körüli nő. Cikkünket itt olvashatják el, a helyszínen készül fotókat itt nézhetik meg. 

Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Két személygépkocsi  nagyerejű ütközése történt a Sóstói úton ma délelőtt, a tűzoltóság és a mentők is érkeztek a helyszínre – tájékoztatott a városgondnok, Bordás Béla. 

Fotó: Baleset a Sóstói úton. 

 

