Két halott, tizenkét sérült a 471-esen történt tömegszerencsétlenségben

Hatalmas baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött. Információink szerint összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet.

Súlyos baleset történt Nyírmihálydinál. Mentőhelikpotert is riasztottak az esethez

Fotó: Shutterstock

Súlyos baleset történt

A 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében – Nyírmihálydi térségében – történt a baleset: egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, utóbbi árokba is sodródott. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók már a helyszínen vannak – tájékoztatta portálunkat Rutkai-Dér Vivien szóvivő.

Ketten vesztették életüket a balesetben

Fotó: Sipeki Péter

A kisbuszban nyolc ember utazott. A nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Forrás: Traffipax Nyírbátor és környéke/K.Zs.

