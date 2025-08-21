1 órája
Két halott, tizenkét sérült a 471-esen történt tömegszerencsétlenségben
Karambol történt Nyírmihálydinál. Tizenketten sérültek meg a balesetben.
Hatalmas baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött. Információink szerint összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet.
Súlyos baleset történt
A 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében – Nyírmihálydi térségében – történt a baleset: egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, utóbbi árokba is sodródott. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók már a helyszínen vannak – tájékoztatta portálunkat Rutkai-Dér Vivien szóvivő.
A kisbuszban nyolc ember utazott. A nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Cikkünk hamarosan frissül. Stábunk a helyszínre tart.
Botrányos eset történt Nyíregyháza főterén – most a lakosság segítségét kérik
Rakétatámadás Szabolcstól 30 kilométerre – a légicsapás mindent megváltoztat