FRISSÍTVE! Brutális ütközés a Korányin - mentő, tűzoltó, rendőr a helyszínen! (fotókkal)

Baleset történt a vármegyeszékhelyen. Pick-up és motoros ütközött hétfőn, késő este Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utca végén. Több mentőegység, rendőr és tűzoltó tartózkodik a helyszínen most is.

Brutális baleset történt Nyíregyházán

Fotó: Nagy Csaba

Baleset a Korányin - vizsgálják a körülményeket

Egyelőre annyit tudni, hogy teljes útzár mellett tart a mentés, többen megsérültek, vizsgálják a baleset körülményeit. Aki tudja, kerülje el az útszakaszt!

FRISSÍTVE!

Az elsődleges helyszíni információk szerint egy kapukijáróból érkező pick-up ütközött a motorral, amely ennek következtében neki vágódott egy kerékpárosnak. Amint lesznek egyéb információnk, tovább frissítjük a cikket! Érdeklődtünk a mentőknél, várjuk a hivatalos választ.