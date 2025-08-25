1 órája
FRISSÍTVE! Brutális ütközés a Korányin - mentő, tűzoltó, rendőr a helyszínen! (fotókkal)
Teljes útzár a Korányin. Baleset történt Nyíregyházán.
Baleset történt a vármegyeszékhelyen. Pick-up és motoros ütközött hétfőn, késő este Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utca végén. Több mentőegység, rendőr és tűzoltó tartózkodik a helyszínen most is.
Baleset a Korányin - vizsgálják a körülményeket
Egyelőre annyit tudni, hogy teljes útzár mellett tart a mentés, többen megsérültek, vizsgálják a baleset körülményeit. Aki tudja, kerülje el az útszakaszt!
FRISSÍTVE!
Az elsődleges helyszíni információk szerint egy kapukijáróból érkező pick-up ütközött a motorral, amely ennek következtében neki vágódott egy kerékpárosnak. Amint lesznek egyéb információnk, tovább frissítjük a cikket! Érdeklődtünk a mentőknél, várjuk a hivatalos választ.
Brutális motoros baleset NyíregyházánFotók: Nagy Csaba
