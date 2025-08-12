Rosszul indult a kedd: busz és kamion ütközött Györteleknél

Néhány perccel nyolc óra után több bejegyzés is megjelent a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoportban. Az egyik hozzászóló megírta, hogy Györteleken, a tunyogi elágazásnál, a tükrös kanyarban lerobbant egy busz. Egy másik hozzászóló ennek az okát is tudja: azt írta, hogy a nagykanyarban egy kamion súrlódott a busszal. Hozzátette: szerencsére ez egy kisebb baleset, személyi sérülés nem történt, a forgalom egy sávban halad. Ez egy beláthatatlan kanyar, ráadásul azon a szakaszon óriási a forgalom, legyen mindenki óvatos!

Baleset Györteleknél: busz és kamion súrlódott

Fotó: Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoport

Baleset és robbanásveszély

Ebben az esetben szerencsére senki sem sérült meg, de az elmúlt napokban több, sérüléssel járó baleset is történt. Hétfőn Nyíregyházán, a 4-es főút Pazonyi úti szakaszán nagy erővel ütközött két személygépkocsi.