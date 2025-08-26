augusztus 26., kedd

Elhajtottak

1 órája

Látta valaki? Botrány, amit Nyíregyháza belvárosában tettek - Őket keresi a rendőrség

A fiú és társai megállás nélkül továbbhajtottak. Baleset történt a belvárosban.

Szon.hu

Elütöttek egy gyalogost Nyíregyházán. A balesetet okozó ismeretlen kerékpáros fiú és két társa segítségnyújtás nélkül elhajtottak a helyszínről.

baleset
Balesetet okozott egy kerékpáros. Utána magára hagyta a gyalogost.
Forrás: rendőrség

Elhajtottak a baleset után

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása bűntett, valamint közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt 15010/4224/2025. bűnügyi számon folytat büntetőeljárást. Egy eddig ismeretlen fiatal fiú, és két társa közlekedett kerékpárral 2025 augusztus 23-án 19 óra körül Nyíregyházán, a Dózsa György úton a Nagy Imre tér felől a Kossuth tér irányába, amikor hátulról nekiütközött egy gyalogosnak, aki az ütközéstől elesett. Az ismeretlen kerékpáros fiú és két társa, adataik hátrahagyása, valamint a tőlük elvárható segítségnyújtás nélkül tovább közlekedett - közölte a rendőrség.

A rendőrség kéri, hogy aki érdemleges információval rendelkezik az kerékpárral közlekedő fiúról és két társáról, vagy a baleset körülményeiről az jelentkezzen személyesen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

