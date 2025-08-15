augusztus 15., péntek

Durva baleset, felborult egy teherautó! - Mentők is érkeztek a helyszínre!

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Tunyogmatolcs

Nem indult jól a péntek. Baleset történt kora reggel.

Szon.hu

Baleset Fehérgyarmatnál! - Kisteherautó borult fel.

baleset
Baleset történt péntek reggel Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között
Forrás: Facebook - Traffipax Mátészalka és környéke

Balesettel indult a péntek. Tunyogmatolcs és Fehérgyarmat között oldalára borult teherautó akadályozza a forgalmat. A traffipax Mátészalka és környéke facebook csoportba feltöltött fényképen látszik, hogy a helyszínre a katasztrófavédelem is kiérkezett. A kommentekből kiderül, hogy egyelőre áll a forgalom azon a szakaszon.

Frissítés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünkre megerősítette, hogy Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze pénteken reggel. 
- A karambol következtében a kisteherautó az oldalára borult, a helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók érkeztek ki, valamint a társhatóságok, a rendőrség és a mentők is - mondta Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy, és hozzátette: a balesethez a közútkezelő segítségét is kérték az útszakasz takarításához. A balesetben személyi sérülés is történt, megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, válaszukkal frissítjük cikkünket.

