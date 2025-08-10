Baleset
2 órája
Félpályás útzár! Árokba csapódott egy autó a szabolcsi településnél
Baleset történt Mérk külterületén. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
aleset történt Mérknél. Letért az útról és árokba csapódott egy személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométerénél.
A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:
- A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.
Ezt ne hagyja ki!Tornyospálcai ikerpár
4 órája
„Ők voltak a mindeneim” - a Huszti ikrek sírját keresi az édesapjuk
Ezt ne hagyja ki!Eltűnt személy
5 órája
Egy árokparton találták meg az idős férfit, akit napok óta kerestek a speciális mentők!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre