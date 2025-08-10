Félpályás útzár! Árokba csapódott egy autó a szabolcsi településnél

aleset történt Mérknél. Letért az útról és árokba csapódott egy személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométerénél.

Baleset történt Mérknél

A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:

- A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.