Baleset

2 órája

Félpályás útzár! Árokba csapódott egy autó a szabolcsi településnél

Baleset történt Mérk külterületén. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Szon.hu

Letért az útról és árokba csapódott egy személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométerénél.

Baleset történt Mérknél

A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:

- A helyszínről egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.

 

