Baleset

28 perce

Félpályás útzár! Árokba csapódott egy autó a szabolcsi településnél

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Mérk#útzár

Baleset történt Mérk külterületén. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Szon.hu

Baleset történt Mérknél. Letért az útról és árokba csapódott egy személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométerénél.

baleset
Baleset történt Mérknél

A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

 

