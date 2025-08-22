augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos ütközés

3 órája

Szörnyű tragédia: pizzafutár halt meg a rohodi balesetben

Címkék#ütközés#tragédia#áldozat

A csütörtök esti ütközésnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét nem lehetett megmenteni. A baleset áldozatát, aki pizzafutárként dolgozott, sokan ismerték és szerették.

Munkatársunktól

Mint ahogy arról csütörtök este beszámoltunk, este nyolc óra után összeütközött két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. A baktalórántházai hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, a helyszínre mentő is érkezett. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. 

A halálos baleset Rohodnál történt
A halálos baleset Rohodnál történt
Fotó: Traffipax Mátészalka és környéke  

A baleset áldozata egy nyírmadai férfi

Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni. A közösségi média különböző traffipax-csoportjaiban nagyon sokan gyászolják az áldozatot, aki rengeteg embert ismert, hiszen – a hozzászólásokból ez derül ki – pizzafutárként dolgozott. 

A tragédiáról a Tények is beszámolt, a videót itt láthatják

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu