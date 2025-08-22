1 órája
Szörnyű tragédia: pizzafutár halt meg a rohodi balesetben
A csütörtök esti ütközésnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét nem lehetett megmenteni. A baleset áldozatát, aki pizzafutárként dolgozott, sokan ismerték és szerették.
Mint ahogy arról csütörtök este beszámoltunk, este nyolc óra után összeütközött két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. A baktalórántházai hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből, a helyszínre mentő is érkezett. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
A baleset áldozata egy nyírmadai férfi
Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni. A közösségi média különböző traffipax-csoportjaiban nagyon sokan gyászolják az áldozatot, aki rengeteg embert ismert, hiszen – a hozzászólásokból ez derül ki – pizzafutárként dolgozott.
A tragédiáról a Tények is beszámolt, a videót itt láthatják.