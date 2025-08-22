augusztus 22., péntek

Szörnyű

1 órája

Tragikus csütörtök: Három halott, 5 súlyos sérült egyetlen nap alatt Szabolcsban

Három halott több sérült. Sok baleset történt csütörtökön a szabolcsi utakon.

Tragikus csütörtök: Három halott, 5 súlyos sérült egyetlen nap alatt Szabolcsban

Sok baleset történt csütörtökön

Fotó: Bordás Béla

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap este a 41-es főút 34-es kilométerszelvényénél, Rohod térségében. A járművekben egy-egy ember utazott. A baktalórántházi hivatásos tűzoltók az egyik autó vezetőjét feszítővágó segítségével emelték ki, majd adták át a mentőknek, a sofőr a helyszínen életét vesztette. A másik sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba a mentők. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínt biztosították – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

Sajnos újabb halálos baleset történt csütörtökön
Forrás: traffipax Mátészalka és környéke

Lesodródott az úttestről, oldalára borult egy személygépkocsi tegnap reggel Buj térségében, a 3823-as út 8-as kilométerszelvényénél. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt. 

Lesodródott az úttestről, oldalára borult egy személygépkocsi tegnap este a 4-es főút 280-as kilométerszelvényének közelében. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.

Ütközés nélkül, vélhetően a nedves útburkolat miatt, két személygépkocsi sodródott le tegnap délután a 3823-as útról, Kemecse térségében, a 25-ös kilométerszelvénynél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. 

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi tegnap reggel az M3-as 267-es kilométerszelvényénél, Őr térségében. A baktalórántházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd a rendőrségi helyszínelés után a forgalmi akadályt megszüntették. A jármű egyedül utazó sofőrje nem sérült. Nem sokkal később hasonló eset történt az M3-as autópálya 267-es kilométerszelvényénél, az előző balesettől függetlenül. Lesodródott az úttestről, majd árokba hajtott egy személygépkocsi. Az autót a baktalórántházi hivatásos tűzoltók áramtalanították, személyi sérülés nem történt.

Árokba borult, a tetején állt meg egy személygépkocsi tegnap délután Buj térségében, a 3823-as út 8-as kilométerszelvényénél. Az ibrányi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a helyszínelés után kerekeire állították, áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt.

Felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó. Halálos baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között. Halálos baleset történt

A  Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos közlekedési baleset helyszínén háromnegyed 6 előtt már nem voltak mentők. A sérülteket elszállították, összesen 12-en voltak érintettek a karambolban, két ember életét már nem lehetett megmenteni.

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

 

