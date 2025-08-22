Tragikus csütörtök: Három halott, 5 súlyos sérült egyetlen nap alatt Szabolcsban

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap este a 41-es főút 34-es kilométerszelvényénél, Rohod térségében. A járművekben egy-egy ember utazott. A baktalórántházi hivatásos tűzoltók az egyik autó vezetőjét feszítővágó segítségével emelték ki, majd adták át a mentőknek, a sofőr a helyszínen életét vesztette. A másik sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba a mentők. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínt biztosították – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

Sajnos újabb halálos baleset történt csütörtökön

Forrás: traffipax Mátészalka és környéke