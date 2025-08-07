A 4-es főúton lassítja a forgalma a baleset. Egymásnak ütközött három személyautó Újfehértó határában, a Nyíregyházi utcában, azaz a 4-es főúton, a 259. kilométernél. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanítják az egyik járművet. A baleset helyszínén félpályán lezárták az utat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Durva baleset a 4-es főúton: hármas karambol miatt félpályán lezárták az utat

Forrás: Illusztráció: Shutterstock / szon

