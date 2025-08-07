augusztus 7., csütörtök

Baleset

1 órája

Durva baleset a 4-es főúton: hármas karambol miatt félpályán lezárták az utat

Egymásnak ütközött három személyautó Szabolcsban. A baleset miatt félpályán lezárták az utat.

Szon.hu

A 4-es főúton lassítja a forgalma a baleset. Egymásnak ütközött három személyautó Újfehértó határában, a Nyíregyházi utcában, azaz a 4-es főúton, a 259. kilométernél. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanítják az egyik járművet. A baleset helyszínén félpályán lezárták az utat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Durva baleset a 4-es főúton: hármas karambol miatt félpályán lezárták az utat
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock / szon

Hármas karambol Nyíregyházán: Három autó ütközött össze csütörtökön délután, Nyíregyházán, az Orosi út bevezető szakaszán. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrök intézkedtek – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka. 

Halálos baleset az M4-es lehajtójánál – életét vesztette egy motoros.

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.

Az ütközés következtében a motoros – egy körülbelül 40 év körüli férfi – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt.

A baleset miatt az érintett lehajtót több órára lezárták. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okait és körülményeit.

Társportálunk azt is megtudta, hogy történhetett a végzetes baleset!

 

