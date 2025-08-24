augusztus 24., vasárnap

Baleset

1 órája

Hatalmas torlódás! - Két kamion ütközött Szabolcsban

Címkék#kamion#Ököritófülpos#baleset

Ököritófülpos előtt áll a sor. Baleset történt vasárnap este.

Szon.hu

Baleset történt Ököritófülpös előtt - osztották meg a traffipax Mátészalka és környéke facebook csoportban.

baleset
Baleset Ököritófülpösnél, 2 kamion ütközött a kanyarban
Forrás: traffipax Mátészalka és környéke

Információk szerint két kamion ütközött össze egy kanyarban, ez okozza a torlódást.

Ököritófülpös almataroló, torlódás.

- írták a csoportban.

Elterelik a forgalmat a baleset miatt

A 49-es főúton, Ököritófülpös térségében a 32-es km-nél történt baleset. A főutat lezárták, a forgalmat eltereli a rendőrség - írta az Útinform.

