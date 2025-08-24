Baleset
1 órája
Hatalmas torlódás! - Két kamion ütközött Szabolcsban
Ököritófülpos előtt áll a sor. Baleset történt vasárnap este.
Baleset történt Ököritófülpös előtt - osztották meg a traffipax Mátészalka és környéke facebook csoportban.
Információk szerint két kamion ütközött össze egy kanyarban, ez okozza a torlódást.
Ököritófülpös almataroló, torlódás.
- írták a csoportban.
Elterelik a forgalmat a baleset miatt
A 49-es főúton, Ököritófülpös térségében a 32-es km-nél történt baleset. A főutat lezárták, a forgalmat eltereli a rendőrség - írta az Útinform.
