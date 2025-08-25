Holttestet találtak egy csatornába süllyedt autóban

Tragikus baleset történt Bugyi közelében, ahol egy autó a vízelvezető csatornába csúszott, és az utasa sajnos a helyszínen életét vesztette.

Tragikus baleset történt: holttestet találtak az autóban

Forrás: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok Facebook-oldala

A mentőcsapatok és búvárok nehéz körülmények között dolgoztak, hogy a járművet és holttestet kiemeljék a vízből.

