Tragédia
2 órája
Holttestet találtak egy csatornába süllyedt autóban
Borzasztó baleset történt.
Tragikus baleset történt Bugyi közelében, ahol egy autó a vízelvezető csatornába csúszott, és az utasa sajnos a helyszínen életét vesztette.
A mentőcsapatok és búvárok nehéz körülmények között dolgoztak, hogy a járművet és holttestet kiemeljék a vízből.
A részletekért és az eset hátteréért kattints a szoljon.hu-ra, ahol a szakértők és a helyszíni jelentések alapján mutatják be a történteket.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
6 órája
Kapusgondok a Szparinál? Kigyűjtöttük a legnagyobb hibákat, a szurkolók Tóth Balázst hiányolják
Ezt ne hagyja ki!Borzongató!
8 órája
Országos hír lett abból, ami reggel a Nyírségben történt – hogy lehet idáig süllyedni?
Ezt ne hagyja ki!Rettegés Nyíregyházán
9 órája
Titokzatos autó jelent meg pirkadatkor a Pirkadat utcán – ami ezután történt, rémálomba illik
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre