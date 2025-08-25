augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

42 perce

Holttestet találtak egy csatornába süllyedt autóban

Címkék#holttest#baleset#búvár

Borzasztó baleset történt.

Szon.hu

Tragikus baleset történt Bugyi közelében, ahol egy autó a vízelvezető csatornába csúszott, és az utasa sajnos a helyszínen életét vesztette. 

baleset, holttest
Tragikus baleset történt: holttestet találtak az autóban
Forrás: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok Facebook-oldala

A mentőcsapatok és búvárok nehéz körülmények között dolgoztak, hogy a járművet és holttestet kiemeljék a vízből.

A részletekért és az eset hátteréért kattints a szoljon.hu-ra, ahol a szakértők és a helyszíni jelentések alapján mutatják be a történteket.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu