3 órája
Fekete csütörtök - Újabb halálos baleset történt Szabolcs vármegyében
Összeütközött két autó. A baleset következtében a kocsik az árokba sodródtak.
Baleset történt a 41-es főúton. Összeütközött két személyautó a Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél - írta a katasztrófavédelem.
Mentő is érkezett a karambolhoz
A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. A baktalórántházai hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből. A helyszínre mentő is érkezett. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Információink szerint sajnos halálos áldozata is van a balesetnek. Ma már ez a második tragikus kimenetelű karambol. Csütörtök délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között ütközött egy személyautó és egy kisbusz. A baleset következtében 2 fiatal hunyt el.
Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)
A rendőrség közleménye:
Közúti közlekedési baleset történt augusztus 21-én 19 óra 55 perckor a 41-es számú főút 34. kilóméterszelvényében Rohod térségében. A rendőrség a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta.
Kérjük a járművezetőket, hogy az utakon fokozott óvatossággal és körültekintéssel közlekedjenek! - olvasható a police.hu oldalon.
Ez is érdekelheti:
Két halott, tizenkét sérült a 471-esen történt tömegszerencsétlenségben (fotók)
Botrányos eset történt Nyíregyháza főterén – most a lakosság segítségét kérik
Teljes a készültség – ellepik a rendőrök ezeket a szabolcsi településeket