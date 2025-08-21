Fekete csütörtök - Újabb halálos baleset történt Szabolcs vármegyében

Baleset történt a 41-es főúton. Összeütközött két személyautó a Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél - írta a katasztrófavédelem.

Sajnos újabb halálos baleset történt csütörtökön

Forrás: traffipax Mátészalka és környéke

Mentő is érkezett a karambolhoz

A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. A baktalórántházai hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből. A helyszínre mentő is érkezett. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Információink szerint sajnos halálos áldozata is van a balesetnek. Ma már ez a második tragikus kimenetelű karambol. Csütörtök délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között ütközött eg yszemélyautó és egy kisbusz. A baleset következtében 2 fiatal hunyt el.