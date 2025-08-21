Baleset Kemecsénél! Teljes útzár!

Baleset történt Kemecse és Kótaj között. Két személyautó sodródott az árokba , a 3823-as út 25-ös kilométerszelvényénél - közölte a katasztrófavédelem.

Baleset történt Kemecsénél

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Karambol, útzár

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Sajnos tragikus baleset is történt már a mai napon. Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt brutális baleset sérültekkel és sajnos halálos áldozattal .