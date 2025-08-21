Sziréna
1 órája
Baleset Kemecsénél! Teljes útzár!
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Baleset történt Kemecse és Kótaj között.
Baleset történt Kemecse és Kótaj között. Két személyautó sodródott az árokba , a 3823-as út 25-ös kilométerszelvényénél - közölte a katasztrófavédelem.
Karambol, útzár
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Sajnos tragikus baleset is történt már a mai napon. Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt brutális baleset sérültekkel és sajnos halálos áldozattal .
Ezt ne hagyja ki!Halálos baleset
1 órája
Két halott, tizenkét sérült a 471-esen történt tömegszerencsétlenségben
További cikkeink:
Ezt ne hagyja ki!Esőfelhők
2 órája
Zivatarlánc közelít – visszatér-e a derűs napsütés Nyíregyházán a VIDOR-ra?
Ezt ne hagyja ki!Ilyen a világon nincs...
2 órája
Botrányos eset történt Nyíregyháza főterén – most a lakosság segítségét kérik
Ezt ne hagyja ki!Rendőrség
4 órája
Teljes a készültség – ellepik a rendőrök ezeket a szabolcsi településeket
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre