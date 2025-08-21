augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

32 perce

Baleset Kemecsénél! Teljes útzár!

Címkék#karambol#baleset#Kótaj#Kemecse

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. Baleset történt Kemecse és Kótaj között.

Szon.hu

Baleset történt Kemecse és Kótaj között. Két személyautó sodródott az árokba , a 3823-as út 25-ös kilométerszelvényénél - közölte a katasztrófavédelem.

baleset
Baleset történt Kemecsénél
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Karambol, útzár

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Sajnos tragikus baleset is történt már a mai napon. Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt brutális baleset sérültekkel és sajnos halálos áldozattal .

További cikkeink:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu