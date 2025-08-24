Baleset
43 perce
Karambol Nyíregyházán - Egy gyermeket kórházba szállítottak! (fotók)
Két személygépkocsi összeütközött. Baleset történt Nyíregyházán.
Baleset történt vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Rigó utca-Gém utca kereszteződésében.
Megsérültek a balesetben
Az anyagi kár jelentős. A mentők egy gyermeket és egy felnőttet kórházba szállítottak . A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A kereszteződést teljes szélességében lezárták.
Karambol történt NyíregyházánFotók: Bordás Béla
