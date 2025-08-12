augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Karambol Nyíregyházán! Lezúzták a BMW-t (fotók)

Címkék#karambol#baleset#Nyíregyháza#BMW

Két gépjármű ütközött. Baleset történt a vármegyeszékhelyen.

Szon.hu

Baleset történt Nyíregyházán. A 41-es főút bevezető szakaszán egy kisteherautó ütközött össze egy személygépkocsival. 

baleset
Baleset történt Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

A rendőrség intézkedett a helyszínen. Személyi sérülés nem történt.

Baleset a 41-esen, Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Ma már történt baleset

Már a reggeli órákban is balesetről kellett beszámolnunk. Egy busz és egy kamion ütközött Györteleken.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu