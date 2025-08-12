Baleset
Karambol Nyíregyházán! Lezúzták a BMW-t (fotók)
Két gépjármű ütközött. Baleset történt a vármegyeszékhelyen.
Baleset a 41-esen, NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Ma már történt baleset
Már a reggeli órákban is balesetről kellett beszámolnunk. Egy busz és egy kamion ütközött Györteleken.
Rosszul indult a kedd: busz és kamion ütközött Györteleknél
Megállították a szabolcsi zsaruk a 17 éves fiatalt, és jött a meglepetés
Otthonteremtés 3 százalékos kamattal? A szabolcsiak szerint kiváló lehetőség, valódi segítség (videóval)
