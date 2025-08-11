Baleset
19 perce
Karambol Nyíregyházán! Nagy erővel csapódtak egymásnak! (fotók)
Két autó ütközött. Baleset történt Nyíregyházán.
Baleset történt Nyíregyházán. A 4-es főút Pazonyi úti szakaszán nagy erővel ütközött két személygépkocsi hétfő délután.
Nem volt sérültje a balesetnek
A jelentős anyagi kárral járó balesetben senki nem sérült meg. A felek megegyeztek a felelősség kérdésében.
Karambol történt NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Mai nap folyamán sajnos már történt karambol vármegyénk útjain. Délelőtt összeütközött egy motorkerékpár és egy személykocsi a 4-es főút 266-os kilométerénél, Nyíregyháza közelében, az M3-as sztráda mellett. Az autóban hárman utaztak, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a hybrid járművet.
