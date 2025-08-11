augusztus 11., hétfő

Baleset

2 órája

Karambol Nyíregyházán! Nagy erővel csapódtak egymásnak! (fotók)

Címkék#karambol#ütközés#baleset#Nyíregyháza

Két autó ütközött. Baleset történt Nyíregyházán.

Szon.hu

Baleset történt Nyíregyházán. A 4-es főút Pazonyi úti szakaszán nagy erővel ütközött két személygépkocsi hétfő délután. 

baleset
Baleset történt Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Nem volt sérültje a balesetnek

A jelentős anyagi kárral járó balesetben senki nem sérült meg. A felek megegyeztek a felelősség kérdésében. 

Karambol történt Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Mai nap folyamán sajnos már történt karambol vármegyénk útjain. Délelőtt összeütközött egy motorkerékpár és egy személykocsi a 4-es főút 266-os kilométerénél, Nyíregyháza közelében, az M3-as sztráda mellett. Az autóban hárman utaztak, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a hybrid járművet. 

