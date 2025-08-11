Karambol Nyíregyházán! Nagy erővel csapódtak egymásnak! (fotók)

Mai nap folyamán sajnos már történt karambol vármegyénk útjain. Délelőtt összeütközött egy motorkerékpár és egy személykocsi a 4-es főút 266-os kilométerénél, Nyíregyháza közelében, az M3-as sztráda mellett. Az autóban hárman utaztak, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a hybrid járművet.