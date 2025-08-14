Két gépkocsi karambolozott a szabolcsi település határában

Baleset történt Mérk külterületén. Összeütközött két személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométeréné - közölte a katasztrófavédelem.

Baleset történt Mérknél

Forrás: Szabolcs Trafi/Útinfó

A karambol következtében az egyik autó az árokba borult. A nagyecsedi önkéntes tűzoltók az egyik járművet áramtalanították. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Senki sem sérült meg a balesetben.

Ez is érdekelheti: