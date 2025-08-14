Baleset
1 órája
Két gépkocsi karambolozott a szabolcsi település határában
Az egyik autó az árokba borult. Baleset történt a 4918-as úton.
Baleset történt Mérk külterületén. Összeütközött két személygépkocsi a 4918-as út 16-os kilométeréné - közölte a katasztrófavédelem.
A karambol következtében az egyik autó az árokba borult. A nagyecsedi önkéntes tűzoltók az egyik járművet áramtalanították. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Senki sem sérült meg a balesetben.
