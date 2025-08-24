Halálos baleset történt - Lezárták az M3-ast Nyíregyháza felé

Baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán.Egy kamion és egy személyautó karambolozott Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez

Az aszódi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Frissítés!

Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál vasárnap reggel, a balesetben egy ember meghalt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

