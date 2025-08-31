augusztus 31., vasárnap

Baleset

1 órája

Mi van ma? Újabb szörnyű baleset miatt kell forgalomkorlátozásra számítani vármegyénkben

Címkék#baleset#út kilométerszelvény#árok#jármű

Árokba csapódott, majd oldalára borult egy gépkocsi Nyírbogdány és Kemecse között vasárnap este. Ez már a sokadik baleset vármegyénkben.

Szon.hu

Sajnos a szombati halálos motoros baleset után a vasárnap sem telt el nyugalomban. Több balesetről is hírt kellett adnunk, talán az esős idő zavarta meg a közlekedőket.

baleset
Újabb baleset történt vármegyénkben
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ahogy arról korábban beszámoltunk árokba csapódott egy kisbusz Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél vasárnap délután. A jármű két utasnak egyike beszorult, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók a busz megtámasztását és rögzítését követően feszítővágóval szabadították ki. Két súlyos sérültet vittek kórházba a baleset helyszínéről. Nemsokkal később árokba csúszott, majd tetejére borult egy autó a 38-as főúton Tiszanagyfalu térségében. A járműben ketten utaztak. A rakamazi önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre. 

De az M3-as autópályán is baleset miatt kellett hosszabb menetidővel számolni.

Sokadik közúti baleset vasárnap

Egy negyed óra sem telt, és egy nagyon hasonló balesethez is riasztották a hatóságokat. Vasárnap este Nyírbogdány és Kemecse között, a 3823-as út 32-es kilométerszelvényénél csapódott árokba, majd oldalára borult egy gépkocsi  Ketten utaztak a járműben, amelyet a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat - hívta fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága. 

Nagyon reméljük, hogy a mai baleseteknek nem lesz olyan tragikus kimenetele, mint a szombati halálos motoros balesetnél, ahol egy 54 éves édeasapa vesztette életét. 

