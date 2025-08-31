Mi van ma? Újabb szörnyű baleset miatt kell forgalomkorlátozásra számítani vármegyénkben

Sajnos a szombati halálos motoros baleset után a vasárnap sem telt el nyugalomban. Több balesetről is hírt kellett adnunk, talán az esős idő zavarta meg a közlekedőket.

Újabb baleset történt vármegyénkben

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ahogy arról korábban beszámoltunk árokba csapódott egy kisbusz Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél vasárnap délután. A jármű két utasnak egyike beszorult, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók a busz megtámasztását és rögzítését követően feszítővágóval szabadították ki. Két súlyos sérültet vittek kórházba a baleset helyszínéről. Nemsokkal később árokba csúszott, majd tetejére borult egy autó a 38-as főúton Tiszanagyfalu térségében. A járműben ketten utaztak. A rakamazi önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre.

De az M3-as autópályán is baleset miatt kellett hosszabb menetidővel számolni.