Mi van ma? Újabb szörnyű baleset miatt kell forgalomkorlátozásra számítani vármegyénkben
Árokba csapódott, majd oldalára borult egy gépkocsi Nyírbogdány és Kemecse között vasárnap este. Ez már a sokadik baleset vármegyénkben.
Sajnos a szombati halálos motoros baleset után a vasárnap sem telt el nyugalomban. Több balesetről is hírt kellett adnunk, talán az esős idő zavarta meg a közlekedőket.
Ahogy arról korábban beszámoltunk árokba csapódott egy kisbusz Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél vasárnap délután. A jármű két utasnak egyike beszorult, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók a busz megtámasztását és rögzítését követően feszítővágóval szabadították ki. Két súlyos sérültet vittek kórházba a baleset helyszínéről. Nemsokkal később árokba csúszott, majd tetejére borult egy autó a 38-as főúton Tiszanagyfalu térségében. A járműben ketten utaztak. A rakamazi önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre.
De az M3-as autópályán is baleset miatt kellett hosszabb menetidővel számolni.
Baleset miatt elesett a M3-as autópálya – Aki most indul a főváros felé készüljön fel a torlódásra
Sokadik közúti baleset vasárnap
Egy negyed óra sem telt, és egy nagyon hasonló balesethez is riasztották a hatóságokat. Vasárnap este Nyírbogdány és Kemecse között, a 3823-as út 32-es kilométerszelvényénél csapódott árokba, majd oldalára borult egy gépkocsi Ketten utaztak a járműben, amelyet a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat - hívta fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága.
Nagyon reméljük, hogy a mai baleseteknek nem lesz olyan tragikus kimenetele, mint a szombati halálos motoros balesetnél, ahol egy 54 éves édeasapa vesztette életét.
