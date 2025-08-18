augusztus 18., hétfő

Baleset

44 perce

Óriási erővel ment egymásnak két autó Nyíregyházán a Kosbor utcán, mutatjuk a képeket (fotók, videó)

A helyszínre mentők is érkeztek, három embert vittek kórházba. A baleset a kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében történt.

Szon.hu
Óriási erővel ütközött a két autó

Fotó: Bordás Béla

Két személygépkocsi ütközött hétfőn késő délután Nyíregyházán a Kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében. 

Baleset Nyíregyháza,:mentők, tűzoltók a helyszínen
Baleset Nyíregyházán a Kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében
Fotó: Lengyel Nóra

Baleset Nyíregyházán: három személyt kórházba szállítottak

A két autó nagy erővel ment egymásnak, a karambolt követően három személyt kórházba szállítottak a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős. A helyszínre a katasztrófavédelem is megérkezett, a tűzoltók az autókat áramtalanították.  Az érintett útszakaszon az útfelületet takarítani is kellett, a széttört gépjárműdaraboktól, az autókból kifolyt folyadéktól. A balesettel kapcsolatban kerestük a mentőket, amint válaszolnak, közölni fogjuk azt is. 

Frissítés 2025.08.18.19: 19

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, félpályán forgalmi akadályt okozott a baleset az érintett kereszteződésben. 

Két gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Mérleg utca és a Kosbor utca kereszteződésében. A városi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították. Az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoznak.

Óriási erővel ment egymásnak két autó Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

