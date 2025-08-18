Óriási erővel ment egymásnak két autó Nyíregyházán a Kosbor utcán, mutatjuk a képeket (fotók, videó)

Két személygépkocsi ütközött hétfőn késő délután Nyíregyházán a Kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében.

Baleset Nyíregyházán a Kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében

Fotó: Lengyel Nóra

Baleset Nyíregyházán: három személyt kórházba szállítottak

A két autó nagy erővel ment egymásnak, a karambolt követően három személyt kórházba szállítottak a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős. A helyszínre a katasztrófavédelem is megérkezett, a tűzoltók az autókat áramtalanították. Az érintett útszakaszon az útfelületet takarítani is kellett, a széttört gépjárműdaraboktól, az autókból kifolyt folyadéktól. A balesettel kapcsolatban kerestük a mentőket, amint válaszolnak, közölni fogjuk azt is.

Frissítés 2025.08.18.19: 19

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, félpályán forgalmi akadályt okozott a baleset az érintett kereszteződésben.