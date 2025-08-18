12 perce
Óriási erővel ment egymásnak két autó Nyíregyházán a Kosbor utcán, mutatjuk a képeket (fotók, videó)
A helyszínre mentők is érkeztek, három embert vittek kórházba. A baleset a kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében történt.
Óriási erővel ütközött a két autó
Fotó: Bordás Béla
Két személygépkocsi ütközött hétfőn késő délután Nyíregyházán a Kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében.
Baleset Nyíregyházán: három személyt kórházba szállítottak
A két autó nagy erővel ment egymásnak, a karambolt követően három személyt kórházba szállítottak a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős. A helyszínre a katasztrófavédelem is megérkezett, a tűzoltók az autókat áramtalanították. Az érintett útszakaszon az útfelületet takarítani is kellett, a széttört gépjárműdaraboktól, az autókból kifolyt folyadéktól. A balesettel kapcsolatban kerestük a mentőket, amint válaszolnak, közölni fogjuk azt is.
Frissítés 2025.08.18.19: 19
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, félpályán forgalmi akadályt okozott a baleset az érintett kereszteződésben.
Két gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Mérleg utca és a Kosbor utca kereszteződésében. A városi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították. Az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoznak.
Óriási erővel ment egymásnak két autó NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Ajánljuk még:
„Elképzelni sem lehet ezt a borzalmat..." – Felgyújtotta a feleségét Tivadaron, a szomszédokat sokkolta a látvány! (helyszíni fotók)
Hidegzuhanyként érte a nyírbátori nőt, amikor a felkavaró felvételeken látta, mit műveltek éjszaka a házánál! (felkavaró videók)