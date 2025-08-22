Pár órán belül két súlyos baleset is történt Nyíregyháza és Nyírpazony között (fotók, videó)

Baleset Szabolcsban: A 4-es főúton, Nyírpazony és Nyíregyháza között két személyautó ütközött össze péntek reggel. A 280-as km-nél a főutat teljes szélességében lezárták. Kerülni vagy Sóstóhegy, vagy Oros városrészek felé lehet – olvasható az utinform.hu oldalon.

Baleset miatt lezárták a 4-es főutat Nyíregyháza és Nyírpazony között

Forrás: Szabolcs Trafi / Útinfó K.J

Baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, tegnap késő este ugyanitt már történt egy baleset. A súlyos baleset részleteit a katasztrófavédelem tette közé. Lesodródott az útról és oldalára borult egy személyautó a 4-es főút Nyíregyháza és Nyírpazony közötti szakaszán, a 280-as kilométerszelvény közelében. A balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon váltakozó irányban, félpályán haladt a forgalom.

Baleset miatt lezárták a 4-es főutat Nyíregyháza és Nyírpazony között

Fotó: Bordás Béla / Nagy Csaba

Baleset miatt lezárták a 4-es főutat Nyíregyháza és Nyírpazony között

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Bordás Béla baleseti tudósító lapunknak elmondta: csütörtök késő este egy személygépkocsi Kőlapos és Nyírpazony között letért az úttestről és a kukoricásban állt meg. A műszaki mentés péntek reggel folytatódott, a forgalom váltakozó irányban haladt. Egy kisteherautó nekiütközött egy Nyíregyháza felé szabályosan közlekedő személyautónak, amiben ketten megsérültek: a jobb első ülésen utazó férfi és a mögötte ülő felesége. A mentők kórházba szállították őket. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a Magyar Közút nyíregyházi üzemmérnökségének munkatársai pedig az úttestet takarítják.