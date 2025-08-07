19 perce
Teljes szélességében lezárták az utat! Baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között!
Késő este Nyíregyháza és Nyírpazony között két autó ütközött. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.
Nyíregyháza és Nyírpazony között kell beavatkozniuk a tűzoltóknak, egy baleset helyszínén. Összeütközött két személygépkocsi a 4-es főút Nyíregyháza és Nyírpazony közötti szakaszán. A balesetnél a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentők is megérkeztek a karambol helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Amint egyéb megalapozott információk birtokába jutunk, frissítjük a cikkünket.
Ajánljuk még:
Baleset történt a 4-es főúton Újfehértónál
Egymásnak ütközött három személyautó Szabolcsban. A baleset miatt félpályán lezárták az utat. A 4-es főúton lassította a forgalmat a baleset. Egymásnak ütközött három személyautó Újfehértó határában, a Nyíregyházi utcában, azaz a 4-es főúton, a 259. kilométernél.
Durva baleset a 4-es főúton: hármas karambol miatt félpályán lezárták az utat
Halálos baleset az M4-es lehajtójánál – életét vesztette egy motoros. Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.
Az ütközés következtében a motoros – egy körülbelül 40 év körüli férfi – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt.
A baleset miatt az érintett lehajtót több órára lezárták. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okait és körülményeit.
Részletesebb információért kattintson az alábbi hivatkozásra.
Végzetes ütközés! A helyszínen meghalt a motoros – felkavaró felvételek!