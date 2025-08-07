augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

18°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

46 perce

Teljes szélességében lezárták az utat! Baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között!

Címkék#karambol#baleset Nyíregyháza#Nyírpazony

Késő este Nyíregyháza és Nyírpazony között két autó ütközött. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.

Szon.hu

Nyíregyháza és Nyírpazony között kell beavatkozniuk a tűzoltóknak, egy baleset helyszínén. Összeütközött két személygépkocsi a 4-es főút Nyíregyháza és Nyírpazony közötti szakaszán. A balesetnél a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentők is megérkeztek a karambol helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. 

Baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között!
Baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között teljes szélességében lezárták az utat
Forrás: Szabolcs Trafi/ Útinfó / M.S.E.

Amint egyéb megalapozott információk birtokába jutunk, frissítjük a cikkünket.   

Ajánljuk még:

Baleset történt a 4-es főúton Újfehértónál

Egymásnak ütközött három személyautó Szabolcsban. A baleset miatt félpályán lezárták az utat. A 4-es főúton lassította a forgalmat a baleset. Egymásnak ütközött három személyautó Újfehértó határában, a Nyíregyházi utcában, azaz a 4-es főúton, a 259. kilométernél. 

A témáról bővebben az alábbi linken olvashat.

Halálos baleset az M4-es lehajtójánál – életét vesztette egy motoros. Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.

Az ütközés következtében a motoros – egy körülbelül 40 év körüli férfi – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt.

A baleset miatt az érintett lehajtót több órára lezárták. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okait és körülményeit.

Részletesebb információért kattintson az alábbi hivatkozásra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu