Ütközés
57 perce
Újabb baleset Nyíregyházán, két mentőt is riasztottak! - fotókkal frissítve!
Két autó ütközött a Kállói úton. Baleset történt Nyíregyházán
Újabb balesethez riasztották a tűzoltókat és a mentőket is Nyíregyházán. A rendőrség is a helyszínre érkezett
Két személygépkocsi ütközött szerda délelőtt Nyíregyházán, a Kállói út-Lujza utca kereszteződésében. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. A helyszínre két mentőt is riasztottak, de nem kellett kórházba szállítani senkit. A rendőrség a helyszínen intézkedett.
Durva karambol, két mentő a nyíregyházi balesetnélFotók: Bozsó Katali, Nagy Csaba
Sajnos ma már nem ez az első baleset. Durva ütközés volt szerda reggel a Kemecsei úton, három autó karambolozott.
