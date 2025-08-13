augusztus 13., szerda

Ütközés

1 órája

Újabb baleset Nyíregyházán, két mentőt is riasztottak! - fotókkal frissítve!

Címkék#karambol#rendőrség#baleset#Nyíregyháza

Két autó ütközött a Kállói úton. Baleset történt Nyíregyházán

Szon.hu

Újabb balesethez riasztották a tűzoltókat és a mentőket is Nyíregyházán. A rendőrség is a helyszínre érkezett

baleset
Balesetek napja. Most a Kállói úton történt ütközés
Forrás: Szabolcs Trafi/Útinfó

Két személygépkocsi ütközött szerda délelőtt Nyíregyházán, a Kállói út-Lujza utca kereszteződésében. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. A helyszínre két mentőt is riasztottak, de nem kellett kórházba szállítani senkit. A rendőrség a helyszínen intézkedett.

Durva karambol, két mentő a nyíregyházi balesetnél

Fotók: Bozsó Katali, Nagy Csaba
Forrás: Szabolcs Trafi/Útinfó

Sajnos ma már nem ez az első baleset. Durva ütközés volt szerda reggel a Kemecsei úton, három autó karambolozott.

