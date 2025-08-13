Újabb baleset Nyíregyházán, két mentőt is riasztottak! - fotókkal frissítve!

Újabb balesethez riasztották a tűzoltókat és a mentőket is Nyíregyházán. A rendőrség is a helyszínre érkezett

Balesetek napja. Most a Kállói úton történt ütközés

Forrás: Szabolcs Trafi/Útinfó

Két személygépkocsi ütközött szerda délelőtt Nyíregyházán, a Kállói út-Lujza utca kereszteződésében. A balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. A helyszínre két mentőt is riasztottak, de nem kellett kórházba szállítani senkit. A rendőrség a helyszínen intézkedett.