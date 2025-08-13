3 órája
Friss fotók a durva ütközésről! Hármas karambol Nyíregyházán!
Sajnos nem indult jól a szerda reggel. Baleset történt a Kemecsei úton.
Baleset történt szerda reggel Nyíregyházánál.
A következő poszt a Szabolcs Trafi/Útinfó csoportban jelent meg:
Kemecsei úti benzinkút és tüzép között baleset
- írták a bejegyzésben.
Hárman ütköztek a balesetben
Három gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Kemecsei úton, a Zsuzsanna utca közelében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek - közölte a katasztrófavédelem.
A rendőrség is a helyszínen van, előzetes tájékoztatásuk alapján a balesetben ketten sérültek meg.
Hármas karambol NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
Frissítés
A helyszínről két középkorú nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatta portálunkat Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
