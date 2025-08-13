Friss fotók a durva ütközésről! Hármas karambol Nyíregyházán!

Baleset történt szerda reggel Nyíregyházánál.

Baleset történt a Kemecsei úton

Forrás: Szabolcs Trafi/ Útinfó

A következő poszt a Szabolcs Trafi/Útinfó csoportban jelent meg:

Kemecsei úti benzinkút és tüzép között baleset

- írták a bejegyzésben.

Hárman ütköztek a balesetben

Három gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Kemecsei úton, a Zsuzsanna utca közelében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek - közölte a katasztrófavédelem.

A rendőrség is a helyszínen van, előzetes tájékoztatásuk alapján a balesetben ketten sérültek meg.