Baleset

3 órája

Friss fotók a durva ütközésről! Hármas karambol Nyíregyházán!

Sajnos nem indult jól a szerda reggel. Baleset történt a Kemecsei úton.

Szon.hu

Baleset történt szerda reggel Nyíregyházánál. 

baleset
Baleset történt a Kemecsei úton
Forrás: Szabolcs Trafi/ Útinfó

A következő poszt a Szabolcs Trafi/Útinfó csoportban jelent meg:

Kemecsei úti benzinkút és tüzép között baleset

- írták a bejegyzésben.

Hárman ütköztek a balesetben

Három gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Kemecsei úton, a Zsuzsanna utca közelében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek - közölte a katasztrófavédelem.

A rendőrség is a helyszínen van, előzetes tájékoztatásuk alapján a balesetben ketten sérültek meg.

Fotó: Bozsó Katalin

Hármas karambol Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

Frissítés

A helyszínről két középkorú nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatta portálunkat Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

