Hármas karambol Nyíregyházán! - Mentők a helyszínen! (fotók)
Sajnos nem indult jól a szerda reggel. Baleset történt a Kemecsei úton.
Baleset történt szerda reggel Nyíregyházánál.
A következő poszt a Szabolcs Trafi/Útinfó csoportban jelent meg:
Kemecsei úti benzinkút és tüzép között baleset
- írták a bejegyzésben.
Hárman ütköztek a balesetben
Három gépkocsi ütközött össze Nyíregyházán, a Kemecsei úton, a Zsuzsanna utca közelében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek - közölte a katasztrófavédelem.
A rendőrség is a helyszínen van, előzetes tájékoztatásuk alapján a balesetben ketten sérültek meg.
Az esettel kapcsolatban kerestük a mentőket is. Válaszukkal hamarosan frissítjük cikkünket.
