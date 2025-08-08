Nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről (képgalériával)

A helyszínelés idejére lezárt utat azóta feloldották, a forgalom akadálytalanul halad. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Baleset az autópályán – a motoroson már nem tudtak segíteni

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod–Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. Az ütközés következtében a motoros, egy körülbelül 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek nem tudták megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt. Társportálunk, a haon.hu cikkét itt olvashatják el.