1 órája
Nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről (képgalériával)
Eddig nem látott képeket közlünk a Nyírpazony és Nyíregyháza között csütörtök éjszaka történt karambolról. A balesetben megsérült egy 50 év körüli nő.
Baleset történt csütörtök este Nyírpazony és Nyíregyháza között, két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, és a mentőket is a helyszínre riasztották – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. Péntek reggel a vármegyei rendőrség arról tájékoztatta portálunkat, hogy az egyik sofőr a karambol után elmenekült a helyszínről, őt még keresik.
Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetrőlFotók: Sipeki Péter
Teljes szélességében lezárták az utat! Baleset Nyíregyháza és Nyírpazony között!
A helyszínelés idejére lezárt utat azóta feloldották, a forgalom akadálytalanul halad. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Baleset az autópályán – a motoroson már nem tudtak segíteni
Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod–Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. Az ütközés következtében a motoros, egy körülbelül 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek nem tudták megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt. Társportálunk, a haon.hu cikkét itt olvashatják el.
Végzetes ütközés! A helyszínen meghalt a motoros – felkavaró felvételek!
Mint ismert halálos motorbaleset legutóbb Szabolcs-Szatmár-Beregben Piricsén történt, ahol egy mezőgazdasági géppel ütközött a motoros, aki a helyszínen meghalt. Erről az esetről ebben a cikkben is írtunk.
Zokogva ölelte férje motorjának roncsait az özvegy – Eddig nem látott képek a piricsei tragédia helyszínéről
Eddig nem látott képek a szörnyű piricsei motorbalesetrőlFotók: Sipeki Péter
Ajánljuk még: oszlopnak ütközött egy teherautó
Áttért a szemközti sávba, majd villanyoszlopnak ütközött egy tehergépkocsi Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán pénteken reggel. A sofőr feltehetőleg rosszul lett vezetés közben, kórházba is szállították.
Teljes útzár Nyíregyházán: oszlopnak ütközött egy teherautó (fotók a helyszínről)