Baleset

1 órája

Nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről (képgalériával)

Eddig nem látott képeket közlünk a Nyírpazony és Nyíregyháza között csütörtök éjszaka történt karambolról. A balesetben megsérült egy 50 év körüli nő.

Munkatársunktól

Baleset történt csütörtök este Nyírpazony és Nyíregyháza között, két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, és a mentőket is a helyszínre riasztották – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. Péntek reggel a vármegyei rendőrség arról tájékoztatta portálunkat, hogy az egyik sofőr a karambol után elmenekült a helyszínről, őt még keresik. 

Baleset Nyírpazony és Nyíregyháza között: az egyik sofőr elmenekült a helyszínről
Fotó: Sipeki Péter

Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetről

Fotók: Sipeki Péter

 

A helyszínelés idejére lezárt utat azóta feloldották, a forgalom akadálytalanul halad. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztályának tájékoztatása szerint a helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Baleset az autópályán – a motoroson már nem tudtak segíteni

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod–Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. Az ütközés következtében a motoros, egy körülbelül 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek nem tudták megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt. Társportálunk, a haon.hu cikkét itt olvashatják el. 

Mint ismert halálos motorbaleset legutóbb Szabolcs-Szatmár-Beregben Piricsén történt, ahol egy mezőgazdasági géppel ütközött a motoros, aki a  helyszínen meghalt. Erről az esetről ebben a cikkben is írtunk. 

Eddig nem látott képek a szörnyű piricsei motorbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

Ajánljuk még: oszlopnak ütközött egy teherautó

Áttért a szemközti sávba, majd villanyoszlopnak ütközött egy tehergépkocsi Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán pénteken reggel. A sofőr feltehetőleg rosszul lett vezetés közben, kórházba is szállították.

 

