FRISSÍTVE! Tragédia Nyírtassnál: halálos áldozata is van az éjjel történt balesetnek

Közúti közlekedési baleset történt augusztus 22-én 22 óra 20 perckor a 4-es számú főút 306. kilométerszelvényében Nyírtass térségében. A rendőrség a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta – írja a police.hu.

Baleset Nyírtassnál: két személyautó ütközött össze az éjjel

Baleset Nyírtassnál: két személyautó ütközött a 4-es számú főúton

A katasztrófavédelem az alábbi tájékoztatást adta a balesetről: Összeütközött két gépkocsi a 4-es főút 306-os kilométerszelvényénél, Nyírtass térségében. Az ütközés következtében összesen négyen szorultak be a kocsikba. A kisvárdai és a baktalórántházai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentési munkálatokat. Az érintett útszakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére.

Frissítés: Megkerestük a rendőrséget, s az alábbi tájékoztatást kaptuk a balesetről:

Pénteken késő este két személyautó ütközött össze Nyírtassnál, sajnos egy sérült életét már nem lehetett megmenteni, életét vesztette. Hatan súlyos sérülést szenvedtek, egy személy könnyebben sérült meg – tudtuk meg az MRFK sajtóügyeletesétől.

Írtunk az Országos Mentőszolgálatnak, amint megérkezik a válaszuk, frissítjük cikkünket.

Sajnos az utóbbi napokban több halálos baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Csütörtök délután halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között.