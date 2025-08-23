1 órája
FRISSÍTVE! Tragédia Nyírtassnál: halálos áldozata is van az éjjel történt balesetnek
Az éjjel két autó ütközött össze a 4-es főúton, Nyírtass közelében, ahol négy ember beszorult a járművekbe. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljesen lezárták a hatóságok.
Közúti közlekedési baleset történt augusztus 22-én 22 óra 20 perckor a 4-es számú főút 306. kilométerszelvényében Nyírtass térségében. A rendőrség a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta – írja a police.hu.
Baleset Nyírtassnál: két személyautó ütközött a 4-es számú főúton
A katasztrófavédelem az alábbi tájékoztatást adta a balesetről: Összeütközött két gépkocsi a 4-es főút 306-os kilométerszelvényénél, Nyírtass térségében. Az ütközés következtében összesen négyen szorultak be a kocsikba. A kisvárdai és a baktalórántházai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentési munkálatokat. Az érintett útszakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére.
Frissítés:
Megkerestük a rendőrséget, s az alábbi tájékoztatást kaptuk a balesetről:
Pénteken késő este két személyautó ütközött össze Nyírtassnál, sajnos egy sérült életét már nem lehetett megmenteni, életét vesztette. Hatan súlyos sérülést szenvedtek, egy személy könnyebben sérült meg – tudtuk meg az MRFK sajtóügyeletesétől.
Írtunk az Országos Mentőszolgálatnak, amint megérkezik a válaszuk, frissítjük cikkünket.
A halálos baleset kilenc sérültjét a mátészalkai és a nyíregyházi kórházba szállították
Sajnos az utóbbi napokban több halálos baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Csütörtök délután halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között.
Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetrőlFotók: Sipeki Péter
A frontális ütközés 12 embert érintett a személyautóban és a kisbuszban. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztott. A halálos balesetben ketten haltak meg. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)
A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegszerencsétlenségben két fiatal vesztetett életét
A halálos baleset egyik áldozata a nagykállói Budai középiskola diákja volt. A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium közösségi oldalán búcsúzott el Boglárkától, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.
„Nyugodj békében, Bogi!" – a nagykállói középiskola diákja halt meg a csütörtöki balesetben
A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Pizzafutár volt az áldozat
Ugyancsak csütörtök este összeütközött két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni. A közösségi média különböző traffipax-csoportjaiban nagyon sokan gyászolják az áldozatot, aki rengeteg embert ismert, hiszen – a hozzászólásokból ez derül ki – pizzafutárként dolgozott. A részleteket itt olvashatja el.
